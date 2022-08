Ricardo Arjona: "Los hombres estamos en el último de los escalones sociales"

“Los hombres perdimos el territorio que habíamos ganado porque nos portamos mal", sostuvo el cantante durante una presentación en Argentina.

El reconocido cantante, Ricardo Arjona, se encuentra de gira por Buenos Aires, Argentina. Fue en una de sus presentaciones donde el artista emitió declaraciones en defensa de los hombres en los tiempos contemporáneos.

“Los hombres perdimos el territorio que habíamos ganado porque nos portamos mal. Por allá, a mediados de los años 90, todo ese poder masculino, se fue por la borda, ¿no? Perdimos todo. Hoy, seamos claros, los hombres estamos en el último de los escalones sociales. Mucho después de las mascotas” , comenzó señalando el artista en su presentación.

Añadió: “Usted puede decir cualquier cosa que se le ocurra de un hombre que no le va a pasar nada. Yo escuché a una señora la semana pasada en un programa importante, calificar a los hombres, abiertamente dijo: ‘Hombres, cavernícolas descerebrados’. En el programa la celebraron así, la aplaudieron, todo. La señora agarró su carro, se fue para su casa, nadie le dijo nada en el barrio, conservó su trabajo. Vaya a decir usted ‘descerebrado’ a una mascota... ¡le quitan el trabajo!”.

AFP - Lady Gaga Lee También > Condenan a segundo acusado de secuestrar a perros de Lady Gaga

En este contexto, el intérprete abordó una supuesta situación que se da entre hombres y mujeres, defendiendo la galantería masculina. “Lo único que tenemos nosotros es una dificultad hoy para acercarnos... y eso no le conviene a nadie. Por ejemplo, en el universo femenino habitan dos clases de hombres: están los que a usted les gusta y están los que no les gusta. ¿Cómo sabemos nosotros a qué grupo pertenecemos si no nos acercamos?”, sostuvo el artista.

Agregó: “Usted está en un boliche, sentadita, y viene un tipo que tiene la inmensa suerte de ser el que a usted le gusta, se abre paso en la multitud y se acerca con una típica frase cursi masculina. Y le dice: ‘Hola, buenas noches, quiero decirte que llevo tres noches sin dormir pensando en las 25 maneras que podría inventar para quitarte ese vestido’. ¡Atrevido el tipo!”.

Por el contrario, si “él es de los que a usted les gusta. Entonces le dice: ‘¿Me permite un momentito?’. Y agarra su celular, se mete en el chat con sus amigas y les dice: ‘Acabo de conocer a un hombre salvaje pero tierno. No saben qué maravilla. Las dejo, voy con él’. Pero después usted está sentada en el mismo lugar y se viene abriendo paso un tipo que la única culpa que tiene es que es del grupo de los que a usted no les gusta. Entonces el tipo se acerca y le dice: ‘Buenas noches, quiero decirte que llevo tres noches sin dormir pensando en las 25 maneras que podría inventar para quitarte ese vestido’. Y usted le dice: ‘¿Me permite un momentito?’ Y llama al 911", concluyó el cantante.