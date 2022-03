Ricardo Montaner: "Lo de Residente con J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria"

El puertorriqueño acusó de racista al colombiano y, además, arremetió musicalmente contra su carrera y sus colaboraciones, junto con insultarlo en duros términos.

Ricardo Montaner salió al paso de la arremetida musical hecha por Residente contra J Balvin, donde el puertorriqueño se refirió en duros términos al colombiano.

Fue durante la tarde de este jueves que se reveló la BZRP Music Sessions 49, que tuvo como invitado principal a René Pérez, el ex vocalista de Calle 13.

En la instancia, el artista puertorriqueño aprovechó de reinstalar la polémica que posee junto con J Balvin, y que se remonta al segundo semestre de 2021.

Todo explotó luego que en septiembre, J Balvin llamara a boicotear la ceremonia de los Grammy Latino, lo que obtuvo una contundente respuesta de parte de Residente, quien acusó que su música era como "un carrito de hot dog" .

Luego, vinieron una serie de mensajes cruzados y todo parecía calmarse. Hasta ahora.

En su intervención, Residente lanzó mensajes contra J Balvin, acusándolo de racista y repasando polémicas protagonizadas por el colombiano, como cuando grabó un video con mujeres que llevaban correas para perro.

Además, se mofó de sus colaboraciones con Pokémon y Bob Esponja, además de propinarle otros insultos de grueso calibre .

Tras estallar la polémica, y hacerse viral en redes sociales, Ricardo Montaner utilizó su cuenta de Twitter para referirse a lo ocurrido.

"He visto con tristeza cómo dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre", sostuvo Montaner.

"Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria , una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón", enfatizó.

En esa línea, agregó que "todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores".

"Yo no sé de reggaetón ni de rimar señores, solo yo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre", añadió Ricardo Montaner.

Todos entramos,todos cabemos,más allá de los gusto y de los colores…

“Yo no se de regueton,ni de rimar señores,

yo solo se que la vida se trata de saber dar honores,

al que limpia,al que barre,al que vende flores,

— Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

De igual forma, profundizó sus dichos apuntando que " el éxito no es culpable de tus sin sabores ni la rabia es excusa para tus errores. Yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores".

"No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto es solo un consejo de este cantante viejo", añadió.

"Algún día entenderán que no era necesario haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca", complementó en sus versos.

"Dense un abrazo queridos, no hace falta tanto frío. Los quiero", cerró.

De momento, no ha habido una respuesta de parte de J Balvin.