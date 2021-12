Riot muestra por primera vez a Bilis, la próxima agente de Valorant que podría rivalizar con Jett

Se acaba el año y Riot no quiere terminarlo sin al menos dar una idea de cómo será el agente número 19 que ocupe los campos de batalla de Valorant.

Más allá de su nombre y su origen, no circulaba mucha información respecto a cómo luce o cuales son sus habilidades. Sin embargo, Riot, a través de su blog "State of the agent" (estado del agente), comentó un poco acerca de cuál es la dirección en la que pretenden orientar al nuevo personaje.

We know you loved the Yoru updates, but let’s take a minute to review some others on the Agent roster. @RiotMEMEMEMEME is here with your December State of the Agents: https://t.co/a1zZx2Rfri pic.twitter.com/QvuCOgTvig