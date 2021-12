Valorant: Riot aplica boost de experiencia de 20% por jugar con amigos hasta el 5 de enero

Valorant ya cumple un año y medio desde su estreno y a pesar de ser un juego relativamente nuevo, ya tiene bajo su sello varias competiciones internacionales con un arrastre mediático considerable, e incluso, ya tuvo su primer campeonato mundial.

Para cerrar este año con broche de oro, decidieron recompensar a todos los usuarios que busquen partidas con amigos con una mejora de experiencia.

Desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero, cada jugador que ocupe un espacio de antesala significa una mejora de 4% de experiencia. Un lobby lleno (5 jugadores) significará un incremento del 20% de toda la experiencia ganada con la partida.

Grab some friends and get in queue--we’re bringing back squad boost from Dec 22 - Jan 5. Earn more XP for every person in the party. pic.twitter.com/cAodfgIalG