Robert Pattinson revela que audicionó drogado en el casting para "Crepúsculo"

El actor consumió "Valium", un potente sedante al no sentirse del todo preparado.

La saga "Crepúsculo" ha sido una de las historias de amor que más ha cautivado a los jóvenes. Sobre todo por la participación de sus dos protagonistas: Robert Pattinson y Kristen Stewart.

Recientemente, el actor ha confesado en una entrevista a la reconocida revista estadounidense, GQ, que audicionó drogado en el casting para la cinta de vampiros y hombres lobos.

En específico, el intérprete detalló que en ese momento le asustaban las audiciones, pues no se sentía del todo seguro.

"Empecé a desarrollar un terror absoluto por las audiciones. Estoy seguro de que muchos actores sufren lo mismo. Podía estar muy entusiasmado por la oportunidad, pero cuando llegaba el día del casting mi confianza se derrumbaba completamente. Esto me sucedió en el casting de Crepúsculo", comenzó señalando Pattinson.

Fue así que para dicha ocasión quiso probar "Valium", un potente sedante.

"Solía vivir en el apartamento de mi agente y me quedaba a dormir en su sofá. Ella me envió la información del casting por correo electrónico y yo reaccioné diciendo que me estaba volviendo loco y que ya no quería ir a la audición", aseveró.

Añadió: "Ella me dijo que cogiera un Valium, que guardaba alguno en el baño. Nunca antes había tomado uno. Sólo recuerdo sentirme glorioso en la parte trasera del taxi, con la ventana abierta y pensando: ‘Vaya, así que esto es lo que me estaba perdiendo’. Creo que tuve una actitud algo distante durante la audición, así que debió ayudarme a conseguir el papel del personaje".