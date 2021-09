Rolling Stones: Daddy Yankee y Bad Bunny dentro de las mejores 500 canciones de la historia

Se trata de los singles "Gasolina" y "Safaera", las únicas creaciones puertorriqueñas en la lista.

En la actualidad, la música urbana se ha tomado los rankings musicales. Este es el caso del nuevo listado de la revista Rolling Stone, que acaba de liberar las 500 mejores canciones de la historia.

"Respect" de Aretha Franklin está en el primer lugar, mientras que "Fight the power" de Public Enemy ocupa el segundo. En tanto, el tercer puesto es para "A Change Is Gonna Come" de Sam Cooke.

Dentro de la lista destacan dos canciones, las únicas de intérpretes puertorriqueños. Se trata de la "Gasolina" de Daddy Yankee y de "Safaera" de Bad Bunny,

AFP Lee También > Días y horarios confirmados: La programación de La Roja para nueva fecha triple de Clasificatorias

“Gasolina” perteneciente del disco "Barrio Fino" se ubica en el puesto 50, mientras que “Safaera” del "conejo malo" en el lugar 329.

El listado publicado esta semana por la revista especializada tomó en cuenta la opinión de más de 250 compositores de la industria musical a nivel mundial.

La canción "Gasolina" de "King Daddy" cuenta la historia de las personas que les gusta conducir autos o vehículos lujosos, y se considera una de las pioneras del perreo ya en el año 2004.

PARA VER EL LISTADO COMPLETO HAZ CLICK AQUí