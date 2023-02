La romántica foto que publicó Nicolás Oyarzún junto a Carmen Zabala: actriz se hizo cambio de look

La pareja llegó junto a los Premios Caleuche hace algunos días, alimentando los rumores de una relación, sin embargo ahora el actor transparentó el romance en sus redes sociales.

El actor Nicolás Oyarzún sorprendió a sus seguidores en sus redes sociales tras compartir una romántica fotografía donde aparece junto a su actual pareja, la también actriz Carmen Zabala.

A través de su cuenta de Instagram, Oyarzún publicó una bella postal estilo 'selfie', donde se aprecia a ambos sonriendo y abrazados .

"Lady in red is dancing with me, cheek to cheek", escribió el actor junto al registro, aludiendo a la canción "The Lady in Red", de Chris De Burgh.

Pero un detalle que llamó la atención fue la apariencia de Zabala, quien aparece con un radical cambio del look. Al parecer la actriz se le dijo 'adiós' al personaje de su última teleserie. tiñéndose el pelo de un rojo intenso.

La foto arrasó en la plataforma, donde ya supera los 108 mil "me gusta'. Además, se llenó de mensajes de los seguidores de ambos y también de uno de sus amigos del mundo del teatro, Fernando Godoy.

"Estoy confundido. Nico, tomémonos un tiempo mejor…", dijo en broma el actor, junto a un emoji de corazón.