Rubia Soares y su comentado momento con Alejandro Fernández en Viña 2023: "Fue chistoso"

La encargada de entregar los galardones fue piropeada por el mexicano en la Quinta. "Ay, qué Gaviotota", le dijo. El hecho fue cuestionado en redes sociales.

"Ay que gaviotota. ¿Tú eres la morenaza gaviota?", con esas palabras Alejandro Fernández inauguró una nueva polémica en redes sociales debido a que hay usuarios que las interpretaron como una falta de respeto a Rubia Soares, la modelo encargada de entregar los galardones del Festival de Viña.

En lo musical, el mexicano presentó un show impecable con éxitos como "Me dediqué a perderte" y "Hoy tengo ganas de ti". Fue al recibir la primera gaviota, la de plata, cuando se acercó a Rubia y le coqueteó.

"Ay que gaviotota. ¿Tú eres la morenaza gaviota?", dijo primero y Martín Cárcamo le dijo que en realidad se llamaba Rubia. "Ay caray, Rubia, bueno, qué ironía", contestó.

En Las Últimas Noticias, la modelo entregó su opinión sobre el comentado momento y relató que "él me abrazó un poco y me dijo algo, pero yo no escuchaba lo que decía. Fue un momento muy chistoso. Después me llegaron miles de mensajes".

Después del show Rubia se tomó fotos con el "Potrillo" y contó a LUN que "él fue muy amable. Lo esperé en el backstage y cuando llegó me dijo "mi gaviotita". Fue muy chistoso".

"Disfruté mucho, pero mucho esta noche. Me encanta él. Soy súper fanática de su música", contó también.