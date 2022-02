SCD asegura que sumario sanitario a municipalidad por show de Illapu "carece de lógica"

Las multas para la Municipalidad de Lanco podrían alcanzar las 1000 UTM (alrededor de 55 millones de pesos).

Luego del sumario que la Seremi de Salud de Los Ríos anunció contra de la Municipalidad de Lanco por presuntos incumplimientos durante un concierto de Illapu que fue transmitido online y que solo contó con la presencia de 50 técnicos en el lugar, el presidente de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor y vocalista de Sinergia, Rodrigo Osorio , en entrevista con Cooperativa, calificó la medida como "carente de sentido".

La presentación del grupo fue interrumpida a la mitad, cuando Roberto Márquez, líder de banda, recibió una misiva por parte de la autoridad sanitaria. "Nos dicen que la Seremi (de Salud) acaba de multar al municipio por haber hecho este concierto”, leyó.

"Don Rorro" considera que es "ilógico que un evento así se cancele, aún cuando un municipio decide seguir adelante con fin de ayudar al sector, y aún más si este se interrumpe a la mitad (...) ni a Los Beatles le pararon el concierto cuando estaban en la terraza".

"No estamos en 2020, todos sin vacuna. Estamos vacunados, y estamos en una época distinta de la pandemia. Por supuesto que queremos que todo el mundo esté sano , por lo mismo, nuestro sector ha sido el primero en fomentar los aforos, el uso de mascarilla, entre otros protocolos", agregó.

"Esto no puede seguir pasando, porque con estos casos termina siendo el foco para juzgar de la opinión pública, y claro que no puede ser sí se desarrolla un partido de fútbol para 30.000 personas, se le cancele un concierto a la mitad a Illapu, que estaba frente a 50/100 personas en un recinto orientado para 10.000 no tiene sentido", aseveró el presidente de la SCD.