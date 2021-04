Sensual Spiderman: de bailar en las calles a los libros escolares de Lenguaje en Chile

El año pasado Renato Avilés adelantaba a T13.cl que una editorial postuló su historia para los libros de lenguaje de Chile. Hoy ese sueño es realidad. "Esto de que tu historia sea para educar a los jóvenes en los colegios, me deja sin palabras", comentó el icónico personaje.

"Y solo quería ganar unas monedas en el semáforo"

Renato Avilés más conocido como "Sensual Spiderman" publicó en su cuenta de Instagram un video donde escribió esta emotiva frase: "Y solo quería ganar unas monedas en el semáforo".

Con estas palabras, dio a conocer a sus seguidores que su historia está en las páginas de un libro. Y no de cualquiera, ya que se trata de un libro escolar que será repartido desde Arica a Punta Arenas a los estudiantes de tercer y cuarto año medio.

Tras dar a conocer la noticia, los comentarios se llenaron de felicitaciones de sus seguidores, de estudiantes y docentes. "Como profesora lo usaré en mis cursos. Un gran ejemplo a seguir", comentó Pao Alfaro en la publicación dejando en evidencia el cariño que recibe Renato cada día.

"Feliz, muy feliz y sorprendido. Solo imaginar que mi historia sea material de educación es algo que me cuesta digerir aun sinceramente", comentó Sensual Spiderman en conversación con T13.CL.

Renato es ecuatoriano, lleva 18 años en Chile y se ha ganado el amor de la gente a través de sus rutinas de baile, acrobacias y humor, pero también gracias a su labor social apoyando diversas causas, como, por ejemplo, en el estallido social de octubre de 2019, donde logró aún más notoriedad a nivel nacional.

Esta historia comienza en la página 303 de la unidad "Desplazamientos y migraciones":

"Tiene 36 años y pocos conocen su identidad real. Juran que es chileno porque es el alma divertida de la ciudad de Santiago desde hace poco más de cuatro años, pero de vuelta a la intimidad de su hogar, con su esposa e hijo, es un inmigrante en el país austral". Así comienzan los primeros escritos de la historia de Renato en el libro de educación de lenguaje.

El texto del estudiante "Lenguaje y Literatura 3º y 4º medio" relata la singular historia del icónico personaje (con datos recaudados de la página www.cronicasdechile.com), partiendo por la llegada de Renato Avilés a Chile para participar de jurado en un campeonato de danza, pasando por su periodo de cesantía y recordando el momento en que se enteró que iba a ser papá por primera vez.

"Mi bebé aún no tiene el raciocinio para esta situación, pero sé que más adelante ya se dará cuenta (de su participación en el libro escolar) y bueno espero que se sienta orgulloso", expresó Renato.

Al cambiar a la página 304, el "Sensual Spiderman" relata su carrera ya consolidada como artista callejero y su travesía por las redes y la televisión.

Sobre si se esperaba esta publicación, reconoce que "no lo esperaba, uno aspira a un reconocimiento más popular como rey guachaca o el copihue de oro, etc. Pero esto de que tu historia sea para educar a los jóvenes en los colegios, me deja sin palabras, y es un enorme reconocimiento sin duda".

El libro que aborda la increíble historia del popular superhéroe, que podrá ser leída por los jóvenes estudiantes de nuestro país, concluye con la frase: "Es un verdadero héroe con máscara".

"Sensual Spiderman" el año pasado abrió a T13.cl las puertas de su casa, donde contó parte de su vida y sus grandes anhelos.

