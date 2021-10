"Me han reventado todo": Shakira revela que fue víctima de ataque de jabalíes en Barcelona

La artista colombiana relató en redes sociales el incidente con dos jabalíes mientras transitaba por un parque en Barcelona.

Shakira reveló que fue víctima de un ataque de dos jabalíes mientras transitaba por un parque en Barcelona.

A través de redes sociales, la artista colombiana detalló los ataques de los mamíferos salvajes, dando cuenta de los daños que recibió su bolso.

"Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque, me han atacado y me han reventado todo. Y se iban llevando mi bolso hacia el bosque con mi teléfono y al final me han dejado el bolso porque les he enfrentado", dijo ya en su domicilio.

De igual forma, le pidió a su hijo Milan, de 8 años, que confirmara que se había enfrentado con los jabalíes .

"Milan, di la verdad, ¿cómo tu mamá se ha enfrentado a los jabalíes?", le señaló.

La artista no entró en mayores detalles, pues no reveló fecha de cuándo ocurrió el incidente.

Tampoco confirmó si ella resultó herida en medio de la disputa porque no se llevaran el bolso.