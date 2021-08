El dolor de Sharon Stone: murió su sobrino de 11 meses tras grave problema de salud

El pequeño era hijo de su hermano Patrick y nació el pasado 8 de septiembre de 2020.

Hace solo algunos unos días Sharon Stone suplicó a sus millones de seguidores en Instagram que rezaran por su sobrino de 11 meses, River William, que estaba internado en el hospital con un fallo multiorgánico.

"Necesitamos un milagro", escribió la intérprete de "Bajos instintos" junto a una fotografía del niño intubado en la cama. Sin embargo, tres días después de esta petición, el niño falleció .

El pequeño era hijo de su hermano Patrick y nació el pasado 8 de septiembre de 2020.

Tras la terrible noticia, la actriz, de 63 años, compartió un emotivo video en redes sociales donde se ve al niño jugando y sonriendo en la cuna y de fondo se escucha "Tears in Heaven" de Eric Clapton, canción que el cantante le escribió a su hijo que murió a los 4 años tras caer de un edificio en Nueva York.

"River William Stone, 8 de septiembre de 2020 - 30 de agosto de 2021", se puede leer en el cierre del clip.

Numerosas estrellas internacionales le han dado el pésame a la actriz. Hillary Swank, Andie MacDowell, Selma Blair, Billy Porter o Allison Janney le dejaron unas palabras de apoyo en estos momentos tan difíciles.

"Oh Sharon, siento mucho tu pérdida. Le envío mucho amor a toda tu familia", escribió Melanie Griffith. "¡Noooo! No me lo puedo creer. No hay palabras, más que lamentar mucho la pérdida de toda tu familia. Rezo por todos ustedes en este momento inimaginable", puso también Debra Messing.