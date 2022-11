Sharon Stone revela que tiene un tumor tras diagnóstico erróneo: "Pidan una segunda opinión"

La actriz indicó a través de su cuenta de Instragram que se trata de un "tumor fibroide grande que debe ser extirpado".

Sharon Stone comunicó hace algunas horas a través de su cuenta de Instagram que ha sido diagnosticada con un "gran tumor fibroide" después de haber obtenido un "diagnóstico erróneo".

La actriz de 64 años indicó en la red social que se trata de un tumor grande "que debe ser extirpado" .

En el texto, la estrella de 'Basic Instinct' (Bajos instintos) relató que decidió pedir una segunda opinión después de que empeorara un dolor que llevaba sufriendo durante un tiempo.

Así, un nuevo médico pudo averiguar qué era lo que le ocurría: le diagnosticó un tumor fibroide grande.

"Otro diagnóstico erróneo y otro procedimiento incorrecto. Y con doble epidural. Después de que me empeorase el dolor, decidí pedir una segunda opinión: Tengo un gran tumor fibroide que debe extirparse", escribió Stone en una stories de Instagram, plataforma donde tiene 3,4 millones de seguidores.

En el mismo mensaje, la actriz quiso advertir la importancia de pedir una segunda opinión médica cuando no se está seguro del diagnóstico recibido. "Señoras en particular: no se dejen engañar. Pidan una segunda opinión. Puede salvarles la vida", afirmó.

Con el fin de tener una buena recuperación, la actriz indicó que estará inactiva de cuatro a seis semanas para recuperarse por completo. "Gracias por su atención. Todo está bien", finalizó.

Según detalla Clínica Mayo, los tumores fibroides generalmente son masas no cancerosas que crecen en el útero y son difíciles de detectar porque, al principio, resultan indoloros.