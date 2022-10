"Soy una mujer libre": Daniela Aránguiz confirma separación con Jorge Valdivia

"Yo estoy separada, pero jamás le he faltado el respeto a nadie", dijo.

Daniela Aránguiz confirmó un quiebre amoroso con Jorge Valdivia, afirmando que "estoy separada".

La revelación se da en medio de los rumores de un supuesto affaire entre la ex chica Mekano con Luis Mateucci, quienes fueron vistos juntos en el cumpleaños de Flaviana Seeling.

De acuerdo a recogido por AR 13, el periodista de espectáculos "Manu" González contó en Zona de Estrellas lo que señaló Aránguiz.

" Soy una mujer libre y tengo todo el derecho a estar conociendo a quien yo quiera", partió señalando.

"Eso no significa que todas las personas con las que salgó esté de novia o algo, pero te voy a admitir que sí, nos coqueteamos y él me ha invitado a salir. Yo estoy separada , pero jamás le he faltado el respeto a nadie", complementó.

Por su parte, el periodista Hugo Valencia recogió lo señalado por Luis Mateucci, quien apuntó que "una imagen vale más que mil palabras".

"'Dany' me gusta hace mucho tiempo y yo la encuentro una mujer con todas sus letras, como yo nunca había conocido en mi vida", sostuvo.