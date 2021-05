"Star Wars Day": Por qué se celebra a La Fuerza cada 4 de mayo

Los fanáticos de la saga inventada por George Lucas a fines de los '70 aprovechan un juego de palabras para festejar.

Este martes 4 de mayo se celebra el día mundial de Star Wars, pese a que la saga se estrenó por primera vez el 25 de mayo de 1977.

¿La razón? Un simple juego de palabras en inglés. La conocida frase "May the force be with you" (Que la fuerza te acompañe), suena similar a "May the fourth be with you" (Que el cuatro de mayo te acompañe).

El origen de este día se remonta al 4 de mayo de 1979. En una publicación del London Evening News, miembros del Partido Conservador felicitaban a Margaret Thatcher por haber conseguido el puesto de primera ministra. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", consigna el texto que dio lugar al juego de palabras.

Fue en 2011 cuando la frase comenzó a popularizarse hasta convertirse en un día de festejo para los fanáticos. La fecha ha sido elegida por empresas para aplicar descuentos especiales y por fanáticos para realizar eventos en los que se juntan para compartir su gusto en común.