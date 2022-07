SummerSlam 2022: Cartelera, cuándo y dónde ver el evento de lucha libre de la WWE

La atención estará puesta en la pelea entre el campeón universal indiscutido, Roman Reigns, y "la bestia granjera", Brock Lesnar.

Este sábado 30 de julio está marcado en el calendario de los fanáticos de la lucha libre profesional, ya que se disputará uno de los "grand slam" de la WWE: SummerSlam.

El "evento más caliente del verano" de la compañía de lucha libre, se llevará a cabo en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee, en Estados Unidos para casi 70 mil espectadores.

SummerSlam se considera uno de los cuatro eventos más importantes del año para la WWE, junto a Royal Rumble, Wrestlemania y Survivor Series.

La cartelera está plagada de contrastados exponentes como Rey Mysterio, Brock Lesnar, Roman Reigns, Liv Morgan, Becky Lynch y Bianca Belair, entre otros.

Cartelera de SummerSlam 2022

Los Mysterios (Rey Mysterio y Dominik) vs The Judgement Day (Finn Bálor y Damian Priest) acompañados de Rhea Ripley.

Happy Corbin vs Pat McAfee

The Miz vs Logan Paul

Campeonato Indiscutido en parejas de WWE: The Usos (c) (Jimmy Uso y Jey Uso) vs The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) con Jeff Jarrett como árbitro especial.

Campeonato de los Estados Unidos: Bobby Lashley (c) vs Theory.

Campeonato Femenino de SmackDown: Liv Morgan (c) vs Ronda Rousey.

Campeonato Femenino de Raw: Bianca Belair (c) vs Becky Lynch.

Campeonato Universal Indiscutido de WWE en modalidad "Último Hombre en Pie": Roman Reings (c), acompañado de Paul Heyman, vs Brock Lesnar.

Horario y dónde ver SummerSlam 2022

Fecha: 30 de julio 2022.

Horario: 20 horas .

Transmite: Fox Sports 1 y WWE Network.