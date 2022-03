El gran logro de Tatiana Merino: Fue premiada como la mejor trabajadora de empresa de aseo

"Aprendí que hagas lo que hagas, debes hacerlo de excelencia", aseguró a través de su Instagram. La actriz recibió un diploma y un cheque de 100 dólares como reconocimiento.

En 2016, la actriz nacional Tatiana Merino viajó a Australia para encontrar mejores oportunidades. En 2017 ingresó a trabajar en una empresa de aseo que presta sus servicios a diferentes tiendas. Es en este empleo donde logró un importante logro.

La intérprete fue reconocida como la mejor colaboradora del trimestre , siendo premiada con un diploma y un cheque de 100 dólares.

"Aprendí que hagas lo que hagas, debes hacerlo de excelencia", aseguró al compartir esta alegría con sus seguidores de Instagram.

"Aprendí que lo que realices debes tratar siempre de ser la mejor, todo para una satisfacción personal", agregó.

Tatiana contó que ha tomado los distintos talleres que ofrece su empresa para perfeccionarse lo más posible. "He tomado los cursos que imparte la empresa porque sé que perfeccionandome lo haré mejor y todo lo realizo con alegría para que sea un deleite trabajar y no una obligación", indicó.

La actriz compartió una fotografía del diploma que ganó por su reconocimiento, el que tradujo para sus seguidores. "Tatiana ha recibido excelentes comentarios de nuestro cliente, es muy alegre y hace todo lo posible por comprender los reglamentos y seguir todas las instrucciones", decía el documento.

En conversación con LUN, Tatiana contó cómo nació su espíritu de superación. "Nunca seas del montón. Si te piden bailar, tú bailas y cantas. Siempre entrega algo extra’. Eso lo puse en práctica en la actualidad, a pesar de que yo no puedo decir que nací para limpiar. Yo nací para hacer todo perfecto, eso sí lo tengo claro”, declaró.

La actriz detalló que su trabajo comienza desde bien temprano. “Todos los días hago la limpieza en tres tiendas Reece. Me gusta trabajar desde temprano y el horario partía a las 7 de la mañana, pero yo pregunté si podía empezar antes. Así que me despierto a las 5 AM y a las 6:20 ya estoy en mi trabajo. Estoy desocupada a las 14:30 horas”, indicó.

“La vida me llevó a hacer trabajo de limpieza y yo entrego todo”, concluyó.