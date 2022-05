Por culpa de una taza de café: Gloria Benavides reveló el curioso origen de su éxito "La gotita"

Según recordó la cantante en el programa "De tú a tú", la canción fue creada para ella cuando solo tenía 13 años.

La noche del domingo en un nuevo capítulo de “De tú a tú”, se vivieron momentos de mucha nostalgia y emoción, debido a los recuerdos que compartió la reconocida invitada de la noche, Gloria Benavides.

La comediante de 74 años conversó con Martín Cárcamo sobre su vida, su prematura carrera, su familia, sus dolores , que la llevaron a las lágrimas de emoción, y también sus grandes alegrías.

Y justamente sobre esto último quiso profundizar contando el particular origen de su éxito "La gotita", canción que la llevó a la fama.

Benavides contó que la canción fue creada para ella cuando solo tenía 13 años de edad, y fue gracias a que insistió a dos hombres de radio para que le ayudaran.

"Yo soy una persona que persigue sus sueños, y había un compositor, Daniel Arancibia que trabaja en la Radio Minería con Francisco Hernández, que era locutor de radio, y yo quería que me hicieran una canción", comenzó diciendo.

"Me paseaba por los pasillos y le decía 'tío, por favor la canción que usted me dijo que me iban a hacer'. Y estaba Daniel con la taza de café pequeño y se le cae en el pantalón color beige y dice 'oh, me cayó una gota de café. No, no es una gota, es una gotita, pero se manchó'", siguió contando Gloria.

En este contexto afirmó que que Hernández le dice a Arancibia, "una gota, una gotita, una gota, buen título para una canción" y luego me dice "anda a sentarte con tu mamá y en un ratito te tenemos tu canción".

Finalmente señaló que media hora se demoraron en componerle la canción. "Me dicen 'toma, ahí está tu canción' y me la pasaron en una servilleta", concluyó.

