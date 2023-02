'The Last of Us': ¿A qué hora se estrenará este viernes el episodio 5?

El quinto episodio de la serie ha adelantado su fecha de estreno habitual en Estados Unidos (y el mundo) debido a la celebración de la Super Bowl.

El capítulo 4 de 'The Last of Us' se ha tomado un pequeño descanso para centrarse de nuevo en Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal), dejando paso a un episodio en el que se profundiza aún más en su relación.

Si bien los estrenos son los domingos por HBO, lo cierto es que el capítUlo 5 llegará de forma anticipada por una gran razón.

Este nuevo episodio estará disponible este viernes 10 de febrero para no coincidir con el gran evento deportivo donde se enfrentarán los Philadelphia Eagles y a los Kansas City Chiefs.

Por su parte, el sexto episodio volverá a ser emitido en los días habituales (domingo en Estados Unidos) ya hasta la fecha en que finalizará la emisión de esta primera temporada, el 12 de marzo, el día que se emitirán los Oscar.

¿A qué hora se estrena en Chile el episodio 5 de 'The Last of Us'?

El quinto capítulo de la serie basada en el videojuego homónimo se estrenará el próximo viernes 10 de febrero, manteniendo su horario tradicional.

En Chile, su lanzamiento está programado para las 23:00 horas a través de HBO y HBO Max.