The New York Times elogia a Mon Laferte: “Puede arrullar una balada o encabezar un ataque de rock”

"Puede involucrar lo personal y lo político", escribieron en un artículo desde el prestigioso medio internacional.

La reconocida cantante chilena, Mon Laferte, no deja de hacer noticia. Ahora, el prestigioso medio internacional, The New York Times, publicó un artículo destacando la carrera artística de la intérprete.

En una publicación titulada "Mon Laferte quiere ponerte la piel de gallina" , el periódico destaca la carrera artística de Laferte, en particular su diversidad.

“La compositora chilena Mon Laferte tiene una voz para cada pasión. Puede involucrar lo personal y lo político; puede arrullar una balada romántica o encabezar un ataque de rock duro”, destacaron en dicho artículo.

Finalmente, desde el citado medio destacan la variedad de ritmos en sus canciones, pasando del rock, a la salsa, ranchera o bolero romántico.

“Svoz puede provocar, morder, susurrar, canturrear, raspar o convertirse en un gemido de banshee. Puede ir directamente al corazón, y lo hace”, añadieron.