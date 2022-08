"Trabajar tanto y sentir que no logras nada": La reflexión de un venezolano viviendo en Chile

El testimonio de Alexander Añez se volvió viral en redes sociales, afirmando que incluso "a veces me quiero devolver para Venezuela".

Un ciudadano venezolano se ha vuelto viral a raíz de un video en que tuvo un reflexivo mensaje sobre el ritmo de vida que lleva en Chile.

"Buenos días mi gente, yo no sé quién... yo creo que a todos nos pasa lo que me pasa a a mí. A veces me quiero devolver para Venezuela, aunque no haya luz, aunque no haya agua. Lo que sea que esté pasando allá", dijo Alexander Añez, usuario de TikTok.

En la plataforma, donde su usuario es @aluchoelgrande, también manifestó que "en vez de haberme mamado esto hermano, de trabajar tanto y sentir que no logras nada , en el sentido de que saliste para trabajar, claro, para darle mejor vida a tu familia, pero trabajas, trabajas, trabajas, trabajas, para pagar, para pagar, para pagar, para pagar...".

T13 Lee También > La historia del venezolano que dejó todo y emprendió en Chile a los 58 años

"A veces digo... me dan ganas de mandar todo para la mierda y devolverme a Venezuela, se vaya la luz cada tres horas, no haya agua", reconoció.

Y, en la misma línea, dijo que "yo veo que nadie allá se está muriendo (...) muchos se están devolviendo y a veces me quiero sumar a eso y no es fácil. No es fácil estar lejos de la tierra que te vio nacer y pasar tantas cosas aquí afuera. Es parte de la decisión, dice mucha gente, pero es difícil esto, es difícil".

"Yo le pido a Dios que nos dé fuerzas a cada uno de nosotros, los inmigrantes, sea de la nacionalidad que sea, y Dios nos ayude a seguir adelante, porque a veces, de verdad, que quieres mandar todo a la mierda", cerró.

Su comentario se ha hecho rápidamente viral en la red social, dado que ha alcanzado más de 50 mil reproducciones y cientos de comentarios.