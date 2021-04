"Vax Live": de qué se trata y quiénes son los invitados al show para reunir al mundo por las vacunas

La organización anunció en las últimas horas la participación del príncipe Harry y Meghan como presidentes de la campaña. También contará con las actuaciones musicales de Jennifer López, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R.

“Vax Live: The Concert to Reunite the World”, el concierto de Global Citizen, está reuniendo a artistas, presentadores y líderes mundiales para apoyar la equidad en las vacunas contra el COVID-19.

Asimismo, busca nuevos compromisos de empresas y gobiernos que ayuden a que las vacunas contra el coronavirus lleguen a más personas en todo el mundo.

Frente a esto, en las últimas horas la organización anunció que el príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, serán los presidentes de la campaña Vax Live, alentando al sector privado a realizar donaciones a Covax, un fondo de acceso global para vacunas contra el COVID-19, para garantizar que todos –en todas partes del mundo– puedan acceder a las dosis contra la enfermedad.

¿Quiénes estarán en “Vax Live: The Concert to Reunite the World”?

AFP

Vax Live será presentado por la artista Selena Gómez y se transmitirá el próximo sábado 8 de mayo. Contará con las actuaciones musicales de Jennifer López, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R.

También habrá invitados especiales de todo el mundo, quienes hablarán de la importancia de la equidad en las vacunas, como Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Jimmy Kimmel, Gayle King, Nomzamo Mbatha, Olivia Munn y Sean Penn.

Si bien muchos países han comenzado a distribuir las vacunas contra el COVID-19, entre ellos Chile como uno de los que más ha avanzado en esta materia, la pandemia está lejos de haber terminado. En todo el mundo se han administrado más de mil millones de dosis, pero los países de bajos ingresos continúan rezagados debido al desigual acceso a las vacunas y al aumento de los casos diarios de coronavirus.

Frente a esto, Vax Live hará un llamado a los gobiernos para que donen dosis y recursos para enfrentar las necesidades de coronavirus en el mundo. Este show especial le pedirá a los líderes mundiales que se comprometan a donar un total de 19 mil millones de dólares, el saldo pendiente que se necesita para hacer llegar 1.800 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, así como tests y tratamientos, a los países más pobres del mundo para finales de 2021.

España ya anunció la donación de 7,5 millones de dosis de vacunas a América Latina y el Caribe, tan pronto como el 50% de la población española esté vacunada. Francia también anunció que comenzaría a donar dosis de vacunas a través de Covax de forma inmediata, con una donación inicial de 100 mil dosis este mes y al menos 500 mil para junio.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la Primera Dama, Jill Biden, harán una aparición especial en el evento a través de su asociación junto a Global Citizen con la iniciativa “We Can Do This” de la Casa Blanca, que busca aumentar la confianza de la población en las vacunas contra el COVID-19, al tiempo que refuerza las medidas básicas de prevención, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social.

También están previstas las apariciones del presidente Emmanuel Macron de Francia, el primer ministro Justin Trudeau de Canadá y el primer ministro Andrej Plenković de Croacia.

¿Cuándo es el “Vax Live: The Concert to Reunite the World”?

Vax Live será fimlado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, y será emitido el sábado 8 de mayo en ABC, ABC News Live, CBS, YouTube y en las emisoras de radio de iHeartMedia y en la app de iHeartRadio, a partir de las 20:00 horas de nuestro país. También se emitirá en FOX a las 23:00.

El concierto será emitido internacionalmente en Globo en Brasil, Caracol en Colombia, SABC en Sudáfrica y MultiChoice en África.

It's almost time for #VaxLive! On May 8, join us, @SelenaGomez, Prince Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex, @JLo, @FooFighters, @chrissyteigen and more for a show with an urgent message: everyone, everywhere deserves access to a COVID-19 vaccine. https://t.co/bo7s7X9Utf pic.twitter.com/wZiBE3D2EJ — Global Citizen (@GlblCtzn) April 27, 2021

Como socio exclusivo de streaming global, YouTube transmitirá una versión ampliada de “VAX LIVE: The Concert to Reunite the World” en el canal de Global Citizen, que incluirá las actuaciones exclusivas ya anunciadas de Foo Fighters, Eddie Vedder y J Balvin, así como apariciones adicionales de NCT 127 y Picture This, y de los creadores de YouTube Daniel El Travieso, Kati Morton, ShootforLove, Thembe Mahlaba y The Try Guys.