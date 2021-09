El vergonzoso momento que vivió Denise Rosenthal en España por un modismo

La cantante nacional ha estado promocionando su último material en las radios españolas y además se presentó en el Share Festival de Barcelona.

Hace algunas semanas Denise Rosenthal se fue de Chile para trabajar en nuevos proyectos. Si bien primero viajó a Miami, Estados Unidos para cumplir con algunos compromisos, ahora se encuentra en España, promocionando su música.

Para esto, tuvo una participación en el Share Festival de Barcelona , donde compartió escenario con Lola Índigo, con quien interpreta el éxito "Demente". Pero también ha tenido tiempo de dar a conocer su trabajo en distintas radios del país.

Fue así que en el programa “yu, No te pierdas nada” de EuropaFM, la cantante habló de sus proyectos, de la relación con Índigo y vivió un vergonozo pero cómico momento.

Rosenthal reconoció en el programa que no ha sido fácil entender los modismos españoles, sobre todo cuando conversa con Lola. "Me he equivocado, porque hay palabras que acá significan algo que allá (en Chile) no son", reconoció la artista.

Luego, le preguntaron si ha tenido problemas con el idioma estando en España y Denise no se aguantó las carcajadas. "Ahora recién yo dije 'vamos, mola un mojón', y todo así… y yo quería decir 'majo' o 'mogollón'. Dicen algo así", dijo entre risas.

Fue tanta la gracia que causó su anécdota que las conductoras españolas que estaban presentes en la radio no pudieron evirar reírse por la situación.