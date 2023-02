Vesta Lugg sufre percance en programa de TV y pide que "normalicemos la regla"

La modelo e influencer realizó descargos a través de redes sociales, afirmando que "no me da vergüenza, porque es normal".

Vesta Lugg pidió normalizar la menstruación luego de sufrir un percance en pleno matinal televisivo.

La mañana de este jueves, la modelo e influencer participó del matinal de TVN, espacio en el que mostraba cómo desfilar en una alfombra roja como en la gala del Festival de Viña del Mar.

En ese instante, Vesta se dio vuelta y se pudo apreciar una mancha en su pantalón , de lo cual se percató la conductora del espacio Yamila Reyna, quien le pidió que se volteara y rápidamente envió el programa a comerciales.

Twitter @Nicki_Nicole19 Lee También > La divertida anécdota de Nicki Nicole tras publicar fotografía con Gonzalo Valenzuela

Más tarde, a través de Instagram, Vesta Lugg realizó comentarios al respecto, afirmando que "acabo de salir del matinal, voy de vuelta a Santiago a los ensayos y hoy viví una situación en el matinal".

"Estábamos en televisión en vivo, así que teníamos que seguir adelante y yo sé que es algo que le ha pasado a muchas mujeres, a mí me ha pasado en otras oportunidades y siento que tenemos que normalizar a regla ", solicitó.

"Sé que muchas mujeres me entienden, hay que seguir y es parte de. No me da vergüenza, porque es normal", cerró.