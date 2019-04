[VIDEO] ¿Filtración de Avengers: Endgame? Guía para evitar spoilers a días del estreno

A días del esperado estreno de "Avengers: Endgame", una vez más las redes sorprendieron o arruinaron las expectativas de todos los seguidores que quieren conocer sobre el desenlace de la Fase 3 del Universo Cinemático de Marvel.

A través de una nueva "supuesta" filtración de casi tres minutos, grabada desde un proyector de cine, se exhibe una batalla entre los integrantes de los Vengadores y el villano de la historia, Thor.

Lo reconocemos, serán tiempos difíciles para escaparse de los spoilers, una infame práctica de viralización de contenidos sobre los acontecimientos de estos proyectos que no queremos saber y que, en la mayoría de las situaciones, se nos aparecen sin querer en redes sociales, la universidad o el trabajo.

¿Qué hacer para evitar algún adelanto indeseado de esta película que se estrena en nuestro país el próximo el jueves 25 de abril?

1. Ver "Avengers: Endgame" lo antes posible

Sí, parece una broma, pero aquí no hay tiempo que perder aunque conseguir una entrada está un poco complicado.

2. Tomar resguardos en internet

Lo ideal sería no entrar en Facebook, Twitter, Instagram o Tumblr, pero está difícil.

De no poder hacerlo, Twitter puede configurar "palabras silenciadas" —Thanos, Capitán América, muere, muertes, spoilers, etc.— para que esos mensajes desaparezcan de tu línea de tiempo; también existen algunas extensiones de Tumblr para realizar el mismo ejercicio que la red social anterior; en Facebook, por último, te recomendamos dejar de seguir algunos fanpages que consideres como probables emisores de spoilers, lo mismo con esas amistades a los que no les importa arruinarle la fiesta a los demás.

3. Avisar a tus cercanos

Volviendo al mundo real, lo mejor es llegar a tu lugar de trabajo, de estudio o de amistades, y decir de inmediato "No he podido conseguir entradas para 'Endgame'". De este modo, te evitas el clásico "es que yo no sabía..." de esa gente a la que le gusta contar escena por escena lo que ocurrió la noche anterior.

4. No todo es un spoiler

Una cosa es que te cuenten quién murió o si los Vengadores lograron derrotar a Thanos y cómo, pero hay pequeñas informaciones que no afectan la manera en que puedes disfrutar de un nuevo capítulo o de la película misma: si te dicen que apareció tal o cual personaje y todos lo esperábamos, no hagas un escándalo de ello.