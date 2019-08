[VIDEO] Mujer se salva de ser atacada por un puma gracias a una canción de Metallica

El pasado martes, Dee Gallant junto a su perro se encontraban dando un paseo –como todos los días– por el bosque en las afueras de Duncan, en Canadá, cuando se encontraron frente a frente con un puma.

La situación fue tan extrema que en cosa de segundos el pánico se apoderó de ella y solo optó por quedarse quieta. "Tuve la sensación de que me estaban mirando", le comentó al sitio Victoria News.

Al girar su cabeza hacia la derecha vio que efectivamente el animal permanecía sin moverse. "Ahí estaba. Recuerdo pensar: 'Woow, eso es un puma. ¿Qué hace ahí?'", explicó. Para su suerte logró reaccionar de formar rápida: "Me dije a mi misma: 'Dios mío, se está acercado, tengo que detenerlo'".

Ante esta situación, Gallant le gritó al puma que se detuviera y éste le hizo caso, sin embargo continuó acechándola. Fue en ese instante que decidió sacar su celular y comenzar a grabar lo que le estaba pasando. Al ver que su estrategia no funcionaba, optó por reproducir el tema de Metallica "Don't Tread on Me".

"Me metí en mi celular, en iTunes, y encontré 'Don't Tread on Me', de Metallica. Pensé que era lo más ruidoso que había en mi teléfono y que probablemente le asustaría", aseguró Dee.

Y agregó: "Apenas comenzó a sonar la música, el animal salió corriendo por los arbustos". La mujer además indicó que le encantaría contactarse con la banda para contarle algún día a James Hetfield que su música le salvó la vida.