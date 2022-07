Vuelve el dúo ruso t.A.T.u luego de nueve años fuera de los escenarios

El grupo pop integrado por Yulia Volkova y Lena Katina será la principal estrella del festival Ovion Show, que se celebrará el próximo 3 de septiembre en Minsk.

El dúo ruso t.A.T.u., ícono de las minorías sexuales a principios de los 2000, anunció este viernes su retorno a los escenarios tras una pausa de poco más de nueve años.

El grupo celebrará un concierto el próximo 3 de septiembre en Minsk, Bielorrusia, en el marco del festival "Ovion Show", según lo anunciado en sus redes sociales.

Instagram y Agencia UNO Lee También > Actor Pablo Díaz señaló su apoyo al Rechazo y recibió crítica de Alfredo Castro

Lena Katina y Julia Vólkova celebraron su último concierto en 2013, aunque habían anunciado su ruptura definitiva dos años antes. Con todo, actuaron también en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi (2014) y después, brevemente en 2016.

Los organizadores del evento en el Estadio Dinamo de Minsk destacaron que el dúo es una de las principales estrellas de la cartelera en la capital bielorrusa.

Por el momento, se desconoce si el dúo continuará con su actividad musical tras esta presentación. Sin embargo, lo que sí está confirmado es que las entradas ya están a la venta.

La agrupación logró su fama a principios de los 2000 por canciones sobre temas de amor homosexual como “Nas ne dogóniat” (“Not gonna get us”) o “All the things she said”.

Con millones de discos vendidos ha sido el grupo ruso más popular en todo el mundo, además de que representaron a su país en el Festival de la Canción de Eurovisión 2003, donde ocuparon el tercer lugar, y recibieron un premio de MTV al mejor vídeo.