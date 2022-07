"Mi comportamiento fue inaceptable": Will Smith rompe el silencio tras agresión a Chris Rock

En un video de más de cinco minutos el actor explica que intentó ponerse en contacto con Chris Rick, quien le respondió que aún no está listo para hablar. "Te pido disculpas", afirmó el actor.

El actor Will Smith se refirió por primera vez a la cachetada que le propinó a Chris Rock durante la última entrega de los premios Oscar luego que el comediante hiciera una broma sobre el aspecto físico de la esposa de Smith, Jada Pinkett.

En un video de más de cinco minutos, Smith explica que se puso en contacto con el comediante pero "el mensaje que llegó de vuelta es que él no está listo para hablar".

"Así que te diré Chris... te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", agrega.

El actor también ofreció disculpas a "la madre de Chris, vi una entrevista que dio y una de las cosas de las que no me di cuenta en ese momento, no estaba pensando, era cuanta gente resultó herida".

"Tomé una decisión por mi cuenta, a partir de mis propias experiencias, de mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver con eso, lo siento cariño. Quiero decir lo siento a mis hijos y a mi familia", aseveró.