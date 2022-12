Yuhui Lee se emocionará al hablar de su compleja infancia: "La familia de mi madre quería regalarme"

El participante de 'MasterChef Chile' se referirá a este personal tema en 'Socios de la parrilla', donde compartirá con Bruno Zaretti y Gabriele Benni.

La noche de este jueves en un nuevo episodio de “Socios de la parrilla” sus conductores, Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot recibirán a un trío de “chilenos de corazón”.

El grupo de amigos tendrá en su famoso quincho a Gabriele Benni, Bruno Zaretti y Yuhui Lee.

El italiano, el brasileño y el chino conversarán, reirán y se emocionarán al contar las historias de su llegada al territorio nacional .

En el espacio hablarán de cómo fueron recibidos, de los difíciles momentos del primer tiempo que estuvieron en Chile, y además reflexionarán sobre las diferentes culturas y el cariño que sienten por el país que los ayudó a cumplir sus sueños.

Sin embargo, también ahondarán en temas personales. Por ejemplo, el joven cocinero nacido en Shanghái revelará su triste historia de vida y lo importante que es para él su abuela materna de 82 años.

“Ella me cuidó y me crió. La familia de mi madre quería regalarme porque ella fue madre soltera. Mi abuela dijo ‘no, yo me hago cargo de él’. Mi mamá fue muy buena conmigo, pero yo no viví con ella”, contará Yuhui.

Por su parte, el comediante y empresario Benni manifestará su gran amor por Chile y dirá por qué se quedó a vivir en nuestro país. Mientras que Bruno desclasificará que al llegar a suelo nacional con el resto de “Axé Bahía” vivían en una pieza y con un baño.

