Las temáticas de los 12 capítulos de "Vidas de Tierra y Mar"

El programa, que se estrena este martes 19 a las 21.30 horas por 13C, tendrá una temporada de 12 episodios en los que se podrán apreciar algunas de las iniciativas y gestiones que actualmente se realizan en la industria pesquera.

Los pescadores industriales del Bío Bío extendieron una invitación a Amaro Gómez-Pablos para que fuera él a conocer, aprender y descubrir las distintas iniciativas, procesos, avances tecnológicos y aportes a las comunidades que se están generando en la industria pesquera del Bio Bio. Pero no lo hace sólo, sino que siempre de la mano de sus propios protagonistas, las y los trabajadoras/es de la industria, quienes nos permitirán conocer sus historias, vivir su día a día y poder así conocer realmente la industria. De esta manera cobra forma el programa "Vidas de Tierra y Mar" que se podrá ver todos los martes, a las 21.30 horas por 13C.

Empleabilidad femenina

El rol femenino en la pesca industrial es gravitante, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral. Además, muchas de ellas son jefas de hogar a lo largo de chile, 36 mil personas trabajan en la pesca industrial, de las cuales 6.500 lo hacen en la región del biobío.

Descentralización

La pesca industrial es una actividad que se desarrolla íntegramente en las regiones de Chile y literalmente de Arica a Punta Arenas.

En cada comuna la pesca industrial es un motor de desarrollo, empleo y centro de cientos de encadenamientos productivos en temas logísticos, de servicios y proveedores.

Sustentabilidad

Los recursos pesqueros chilenos transitan a paso firme en su recuperación. Una visión de futuro, compromiso con la sostenibilidad y aprendizajes de tiempos pasados le han permitido a la pesca industrial sostener y proyectar una actividad productiva fundamental para la seguridad alimentaria nacional, el empleo y la actividad económica regional. Los pescadores industriales trabajan sobre recursos pesqueros de todos los chilenos y esa es una gran responsabilidad, no sólo para proyectar esa actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones. Esta recuperación ha sido certificada por el marine stewardship council, organización internacional sin fines de lucro que promueve estándares mundiales para la pesca sostenible.

Pescado a la mesa de los chilenos

Qué difícil es encontrar una casa en Chile donde no se haya preparado un sabroso tarro de jurel… este producto llega a nuestra mesa gracias al trabajo de las mujeres y hombres de la pesca industrial, quienes lo capturan con barcos que navegan por el mar chileno. Con la más avanzada tecnología, que asegura gran selectividad y sostenibilidad. Las conservas de jurel, los lomos de este mismo pescado y otros también en diversas presentaciones congeladas, camarones, apanados y figuritas de merluza son parte de la oferta que los pescadores industriales ponen a disposición de la alimentación del país, disponibles en supermercados, minimarkets, negocios de barrio y ferias libres, además de las salas de venta propias. Hoy más del 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del biobio, tiene como destino la mesa de los chilenos

Pesca Ilegal

La pesca no declarada, certificada o fiscalizada es uno de los principales problemas que enfrenta el sector pesquero nacional, ya que agota las poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, perjudica injustamente a los pescadores que actúan legalmente pescando solo su cuota y hace más vulnerables a las comunidades costeras. Esta es la temida pesca ilegal, un tipo de captura que es obtenida fuera de las cuotas de extracción otorgadas por la autoridad y definida por científicos, que tiene destino desconocido, no paga impuestos, no tiene controles sanitarios y no se rige por ningún criterio de conservación. Se estructura como una mafia organizada que atenta contra el empleo de los pescadores formales, artesanales e industriales, quienes respetan sus cuotas y cuidan sus recursos.

En este programa, también se presentan los oficios que se generan en la industria. Las preciosas y emotivas historias de quienes los llevan a cabo y el impacto que su trabajo y pasión significan para los procesos de la industria.

En los 12 capítulos participarán:

Macarena Cepeda, presidenta de ASIPES.

Alicia Gallardo, subsecretaria de pesca

Claudio Baez, director de Sernapesca

Felipe Hormazábal de la empresa Blumar

Vanessa Espinoza de la empresa Landes

Raúl Aravena de Abc Consulting

Rodrigo Polanco, Representante de Mcs en Chile

Patricio Krause de Kranet

Las temáticas serán: