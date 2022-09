Dos iglesias fueron vandalizadas en Valparaíso: atacaron figura de la virgen María

Este fin de semana, una parroquia en Viña del Mar y otra capilla en Peñuelas fueron atacadas por desconocidos, pero solo destruyeron figuras de la virgen.

Dos lamentables hechos de destrucción ocurrieron este fin de semana en iglesias de la región de Valparaíso. Dos lugares de culto fueron atacados por desconocidos, particularmente la imagen de la virgen María, que fue destruida en una parroquia, y afectada en otra capilla.

La capilla Nuestra Señora del Rosario de Peñuelas fue forzada y quienes ingresaron, atacaron directamente una imagen de la virgen que estaba allí. Así lo contó el padre Sebastián Vásquez, párroco de la parroquia San Pablo de Placilla y de la capilla Nuestra Señora del Rosario.

“Sufrimos un atentado contra la imagen que tenemos dentro de nuestra comunidad en la capilla de Peñuelas. Desconocidos entraron al templo, abriendo la puerta principal, forzándola, y destruyendo solamente la imagen que tenemos en la capilla. No hubo robos, no hubo otros destrozos, no hubo profanación de ningún otro tipo más que la destrucción de la imagen de la virgen María”, relató.

La imagen fue adquirida por un restaurador en Santiago, ya que es una escultura de madera de origen colonial y que además estaba supliendo la virgen anterior que había sido robada por su valor histórico.

Por otra parte, en la Parroquia de Lourdes de Viña del Mar, desconocidos saltaron la reja perimetral del santuario y destruyeron macetas de flores que fueron lanzadas a la imagen de la virgen que se encuentra en la gruta, contó el párroco Luis Parra.

“Que el Señor perdone estos actos y toque profundamente el corazón de las personas que lo hicieron y los convierta. Recemos por ellos y nuestra comunidad, por los cristianos perseguidos en el mundo y la falta de dios en el corazón del hombre moderno”, dijeron desde el santuario en redes sociales.