Gobierno condena acto de "Las Indetectables" en Valparaíso y llama a no difundir el video

Tras el polémico acto de cierre de campaña del Apruebo en Valparaíso, el Gobierno de Chile condenó lo sucedido y pidió que no se difundiera el video para no atentar contra niños, niñas y adolescentes.

La Ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó vía Twitter que "como Gobierno de Chile repudiamos y condenamos tajantemente hechos ocurridos en la performance de "Las indetectables" en Valparaíso".

Además, la ex diputada expresó que "estos hechos no solo ofenden a nuestros símbolos patrios sino que atentan contra niños, niñas y adolescentes, por lo q llamamos a no difundir video".

En el polémico acto protagonizado por el grupo "Las Indetectables", sus integrantes procedieron a utilizar una bandera chilena en un acto de connotación sexual frente a una multitud.

Lo sucedido en Plaza Victoria levantó voces de tanto el sector del Rechazo, como del mismo Apruebo, con figuras de ambas opciones condenando lo ocurrido.