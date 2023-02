Belén Mora previo a su rutina en Viña 2023: “Nunca he hablado de política en mis shows”

La comediante que será la encargada de hacer reír a la Quinta Vergara este martes en Viña 2023 aseguró que, pese a sus opiniones que expresa en redes sociales, no acostumbra a hablar de política en sus espectáculos.

La comediante Belén Mora, que se presentará este martes en el Festival de Viña 2023 aclaró en la conferencia de prensa previa a su show, que en su rutina no habla de política, pese a las opiniones que expresa en las redes sociales respecto a distintos temas de contingencia y de derechos en favor de las mujeres.

“Yo nunca he hablado de política, nunca. Lo que pasa es que tengo opiniones, pero en mi stand up, ustedes pueden ver la rutina de Olmué, la del Festiva de Las Condes, la de Amazon Prime, y yo no hablo de política. Lo que pasa es que tengo opinión , es eso, y tengo todo el derecho”, explicó la artista.

Belén Mora en su conferencia de prensa previa a Viña 2023

“Al momento que uno decide presentarse en un escenario, y con la exposición que tiene el Festival de Viña, uno sabe a lo que se enfrenta, uno sabe qué hablar y qué no hablar. Yo soy una persona que siempre opino en mis redes sociales, una persona muy honesta al respecto, pero lo hago en redes sociales. En el escenario la única pega que tengo es hacer reír”, añadió.

Mora se presentará por primera vez en el escenario de la Quinta Vergara y calificó de “bacán” el día en el que deberá actuar, cuando también se presenten el mexicano Alejandro Fernández y la banda chilena Los Jaivas.

La comediante reconoció que lo que presentará en el escenario de Viña del Mar será una rutina que viene presentado hace cuatro años en distintos escenarios y valoró también el trabajo de sus colegas del humor.

“Pamela Leiva dejó la vara alta, pero lo lindo de la comedia es que no competimos entre nosotros, uno se alegra genuinamente del éxito de los colegas. Lo importante es que uno lo pase bien y que el público lo pase bien”, expresó.

“Estoy preparando la rutina que voy a presentar hace cuatro años, cuando me bajé del Festival de Olmué y mi objetivo era el Festival de Viña. Hemos recorrido de Arica a Punta Arenas y hemos probado esta rutina para todo tipo de público”, contó.