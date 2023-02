"Efectivamente soy...": Carolina Urrejola sorprende al revelar cómo colabora en Viña 2023

A través de Twitter, la comunicadora se refirió a la serie de consultas que ha recibido respecto a una labor que ejerce en medio del certamen musical.

Siempre ha estado ahí, pero pocas veces nos hemos detenido a analizarla. Sí, se trata de la voz en off que es parte del Festival de Viña del Mar 2023.

A ratos pasa desapercibida y en ocasiones no se logra recordar o saber quién es la persona encargada de esa labor.

Sin embargo, este martes se reveló la incógnita a través de redes sociales y la encargada de hacerlo fue la propia protagonista.

Se trata de la conductora de Tele13 Radio, Carolina Urrejola , quien usó su cuenta en Twitter para ahondar sobre las consultas que ha recibido últimamente.

"A quienes me preguntan: Efectivamente soy la voz en off del Festival de Viña 2023 ", partió señalando.

"Un honor colaborar. ¡Gracias por todos los buenos comentarios!", cerró la comunicadora.

En diálogo con T13, Carolina Urrejola indicó que "en la última edición que se hizo del Festival, que fue el 2019, Carlos Figueroa (director de la orquesta del certamen) me había pedido participar pero solo grabando la presentación de los animadores. O sea, realmente la voz que abre".

"Pero este año me contactó el equipo de producción para hacer toda la continuidad en off del Festival, idas a tanda, vueltas de tanda, mensajes en la Quinta Vergara, por ejemplo cuándo avisarle a la gente que tiene que volver a sentarse; cuentas regresivas; la presentación de todos los países y artistas en competencia en la internacional y la folclórica; el adelanto de los artistas y humoristas que se van a presentar y, por supuesto que cuando me lo pidieron, me lo propusieron, me pareció un honor ", aclaró.

"Soy muy fan del Festival de Viña, es parte de mi vida y de la vida de todos los chilenos, me gusta mucho que esta edición se llame 'Festival del reencuentro'. Así que encantada hice la grabación", subrayó.

Este martes 21 de febrero, Carolina Urrejola continuará realizando las labores de voz en off en el certamen viñamarino, que contará con las presentaciones de Alejandro Fernández, Belén Mora y Los Jaivas.