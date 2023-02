"Tengo dos culturas dentro de mi cabeza": Polimá Westcoast profundizó sobre sus orígenes

El cantante afirmó que "toda esta semana he estado aprendiendo de todos los shows, de cómo funcionan los artistas, cómo se expresan".

El cantante Polimá Miguel Ngangu, conocido artísticamente como Polimá Westcoast, habló sobre sus orígenes chilenos y angoleños a horas de su primera presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Polimá Westcoast en el Festival de Viña

"Mi raíces, mi padre viene de Angola, África, y mi madre es chilena, por lo tanto, tengo las dos culturas dentro de mi cabeza, dentro de mi ADN, dentro de mi alma", contó el cantante considerado como uno de los traperos más destacados del país.

Junto con eso, Westcoast afirmó que no se avergüenza de mostrar sus raíces "en esta época donde no se habla mucho de esas cosas, donde no es normal ver por ahí con un traje africano".

"Siento que eso es algo particular en mí, que no tengo miedo a expresarme y siempre estoy viendo cosas para nutrirme. Siempre estoy pendiente, como una esponja", agregó.

Con respecto a su participación en Viña 2023, agregó que "toda esta semana he estado aprendiendo de todos los shows, de cómo funcionan los artistas, cómo se expresan y por lo general soy así, soy como una esponja. Mi cabeza no para de trabajar y siempre quiero estar mostrando cosas nuevas".