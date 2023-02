Fito Páez y auge del género urbano: "A lo mejor tienen menos acordes pero la misma actitud"

En la previa de su presentación en Viña 2023, el cantante se refirió al fenómeno de los traperos argentinos y su similitud con el fenómeno del rock en su generación.

Este miércoles 22 de febrero, el reconocido músico trasandino, Fito Páez, realizó su rueda de prensa oficial ante los medios de comunicación en el marco del Festival de Viña del Mar 2023.

Es en este contexto que, el artista argentino fue consultado por el género urbano, ya que en su país es muy fuerte el fenómeno del trap, destacando artistas como Duki, Trueno y Bizarrap. En lo concreto, Paéz respondió sobre si era comparable el fenómeno del trap argentino actual al de su generación dorada del rock.

“Me da toda la sensación de que son expresiones legatarias del rock. Entonces, yo siento que forman parte de la familia. Las chicas, los chicos y los chiques -como quieran-, forman parte. Tienen la misma actitud. A lo mejor menos acordes pero la misma actitud . A lo mejor menos textos pero la misma actitud. Entonces: los quiero, los respeto, les tengo mucho amor porque de una forma u otra, forman parte de la tribu desesperada que no sabe qué hacer en este planeta y están intentando gritar o salvajear sobre lo que está sucediendo en el mundo y contarlo. Entonces, los quiero, los quiero mucho. Mi vínculo con ellos es de maneras muy diferentes sobre todo con los argentinos, las argentinas", sostuvo al respecto el intérprete de "A rodar mi vida".

En relación al histórico certamen viñamarino, el cantante argentino entregó su apreciación sobre la Quinta Vergara, asegurando que la comparación al público de Viña con un "monstruo" es algo que le gusta.

“Lo más simpático y para resumir: Me encantan los monstruos , entonces cuando me dijeron en aquellos años que me iba a recibir un monstruo dije ‘ah, que hermosura, por fin, en algún lugar te recibe alguien igual a uno y así fue (...) Los monstruos de la represión nunca nos gustaron; los monstruos de la libertad del baile, del canto y la danza siempre, por eso yo digo, siempre feliz de cantar en Viña del Mar”, aseveró el trovador del rock latinoamericano.

Finalmente, el artista argentino recordó su primer acercamiento con Chile en el año 1984, cuando formó parte de la grabación del álbum "Piano Bar", de Charly García.

“Y la relación con Chile también, ¿cómo me relaciono yo con una piedra en Atacama?; ¿cómo me relaciono con el lago de Pucón?; ¿cómo me relaciono con una puerta de Valparaíso? Puedo. Sí, tengo muchos amigos. Sí, tengo muchas lecturas de autores chilenos. Sí, tengo gente que amo aquí y sí, tengo una casa en el mundo de Chile", concluyó el autor de "Mariposa tecknicolor".