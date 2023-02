El innovador vestido que usará Princesa Alba en la gala de Viña 2023: se meterá hasta en un cooler

La intérprete de "Convéncete" señaló que sus manos también serán protagonistas en el look. "Las uñas serán de hielo y se irán derritiendo mientras camino en la alfombra roja", declaró.

Son varios los famosos que ya están ultimando los detalles de su look para lo que será la gala de Viña 2023, la cual este año se denominará 'Noche Cero' y tendrá su foco en la sustentabilidad y el medio ambiente.

Una de ellas es la cantante Trinidad Riveros, más conocida como Princesa Alba, quien mostró a través de sus redes sociales detalles de cómo será el vestido que usará en el evento el próximo viernes 17 de febrero.

En este sentido, y en conversación con Las Últimas Noticias, explicó que en esta oportunidad quiso experimentar con un vestido inspirado en los glaciares .

"Mi mamá venía llegando del sur de Chile, de la Patagonia. Se le ocurrió inspirarse en los glaciares porque se están derritiendo y son un patrimonio de la humanidad. Me dijo anda vestida como la Frozen. Yo le dije mamá, bacán la idea, pero no sé si me veo como la Frozen, jajajá", declaró en tono de broma al mencionado medio.

Junto al diseñador Matías Hernán, la intérprete de "Convéncete" desarrolló la idea y este martes se realizó un corset de yeso, a modo de silueta para armar su innovador look.

"Estamos usando acrílico termoformado y para poder adaptar el termoformado a la silueta de la Trini tuvimos que sacar un molde de yeso. La idea es trabajar el agua, pero en forma de hielo, ya que esta maravilla de la naturaleza se está perdiendo por el calentamiento global", explicó Hernán.

Y agregó: "Hay mucho material de descarte que no se usa y el acrílico de la pieza será de descarte, es decir, segmentos de acrílicos que se usan para otras cosas. Al momento de cortar la plancha siempre quedan espacios que pueden ser útiles para otras piezas".

Pero su traje no será lo único arriesgado que hará la cantante nacional para la gala, ya que para completar el look, comentó que sus manos también serán protagonistas.

"Las uñas son una parte importante de mi look porque serán de hielo y se irán derritiendo mientras camino en la alfombra roja. Tendré que poner mis manos adentro de un cooler camino a la gala para que funcione. El pelo será blanco, muy Frozen. Lo estoy dando todo porque es mi primera gala", concluyó.