"Le tengo fe a la rutina": Diego Urrutia habla en exclusiva con T13 sobre su debut

El comediante, último confirmado para el certamen, explicó además cómo fue el momento en que le propusieron estar en la Quinta Vergara.

La tarde de este domingo se realizó la conferencia de prensa de Diego Urrutia en el Hotel Sheraton, el comediante, muy popular en TikTok, que se la jugará para hacer reír a la Quinta Vergara la noche del lunes 20 de febrero.

Tras estar con la prensa, T13 tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva con el humorista, diálogo en el que señaló que al recibir la noticia de su participación en el Festival de Viña 2023 llamó a su madre para contarle.

"A la primera persona que llame fue a mi mamá y trate de no emocionarme para no arruinar el momento pero siempre había soñado con esto . De repente en modo de talla y desde que empecé en el humor en el 2015 todos los años decía 'yo podría ir' pero sabía que no estaba preparado", comentó el humorista.

Además, agregó que "siempre ha sido un sueño y los primeros días cuando me confirmaron despertaba y decía ‘esto de verdad pasó o no’, como que no lo tenía muy claro, pero ya me siento con los pies en la tierra".

Sobre su preparación para la segunda noche del festival, Urrutia aseveró que "fue un proceso intenso y tengo que agradecer a mi equipo que se encargó de prácticamente todo para que yo estuviera full con la rutina. Además tuve la posibilidad de probar la base de la rutina en el Comedy días antes y funcionó así demasiado bien".

Respecto a sus logros, Urrutia confesó que no se considera alguien valiente: "Estoy sorprendido de mí mismo y me estoy dando cuenta de las cosas que he podido lograr", dijo.

Finalmente, el humorista precisó que "en Viña no se puede improvisar, no se puede hacer cualquier cosa, deben ser chistes probados y vamos con eso. Le tengo fe a la rutina ".