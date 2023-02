“Ni en mis mejores sueños”: Pamela Leiva se sincera a horas de su debut en Viña de 2023

La humorista hará su debut en la Quinta Vergara durante la noche de este domingo.

La comediante Pamela Leiva entregó sus impresiones a un día de su debut en el Festival de Viña del Mar 2023.

“Estos días han sido de calma, de regalonearme, de darme esos espacios de calma”, señaló Leiva sobre estas últimas jornadas previa a su presentación, prevista para la noche inaugural de este domingo 19 de febrero, donde también estarán Paloma Mami y Karol G.

“ Viña siempre fue un sueño . Y ese sueño en momentos muy oscuros de mi vida fue lo que no me dejó perder el foco, lo que me levantó”, comentó Leiva.

“De verdad ni mis mejores sueños, nunca imaginé que iba a tener el placer y el honor de compartir el escenario con dos grandes artistas como Paloma Mami y Karol G”, aseguró la comediante.

Sobre si logrará “dominar” al público de la Quinta Vergara, la humorista fue clara: “Independiente del resultado, para mí todo esto es un tremendo regalo, Así lo estoy viviendo, como un regalo, un sueño, y lo estoy disfrutando mucho, y mi expectativa es disfrutarlo”.

También fue consultada sobre la presión de presentarse luego de la "Bichota" y manifestó que “confío en que el público va a recepcionar bien mi trabajo” .

“Las fans de Karol G, las 'bichotas', están expectantes de ver qué va a pasar con la comedia esa noche. De hecho, conversé con seguidoras de Karol G, y me decían que estaban preocupadas de qué comediante iba a estar esa noche”, comentó durante la conferencia

"Mi trabajo está hecho para conquistar al público al entrar, y confío en que todo va a estar bien y todo va a fluir de la manera en que uno espera”.