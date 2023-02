"No lo supero": La sensible reacción de hermana de Karol G luego que artista le dedicara canción

La artista colombiana sorprendió la noche de este domingo en la Quinta Vergara, al enviarle un profundo mensaje a Verónica, su hermana mayor.

Karol G entregó un show de primer nivel en la noche inaugural del Festival de Viña del Mar. 'Tusa', 'x si volvemos', 'Makinon', 'Gatúbela', 'Una noche en Medellín' junto a Cris MJ', fueron algunos de los éxitos que interpretó.

Sin embargo, en medio de su presentación, la artista le envió un sentido mensaje a Verónica , su hermana mayor, quien -según contó la cantante- está viviendo un complejo momento tras dar a luz.

"Tengo a mi hermana mayor que hace pocos días nos bendijo con una bebé en la casa. Por razones obvias de lo que le pasa a las mujeres después de un embarazo, un parto, no se ha sentido feliz estos días", señaló.

Luego, le dedicó su más reciente single, 'Mañana será bonito'. "Vero, te amo. Esta canción es para ti", dijo.

Verónica de hecho este fin de semana compartió con sus seguidores un complicado momento personal que atraviesa. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, en el que reveló, entre lágrimas, el dolor que lleva por dentro.

"Hola mis amores, ¿cómo están? Me muestro después de tanto tiempo. No soy de mostrarme así pero, desafortunadamente, desde hace 8 días me ha cambiado todo, todo, todo", explicó con lágrimas en los ojos.

Y agregó: "Después de que tuve a Sofi, no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón... Y cada vez me sentía más sola, me siento sola, sabiendo que lo tengo todo. No me siento bien, no me siento tranquila. En mi mente pasan muchas cosas. Aún sabiendo que tengo gente alrededor, me siento muy triste".

Pero, tras el show de su hermana en Viña, Verónica reaccionó a través de sus stories de Instagram al mensaje que le envió la colombiana. "No lo grabé yo, porque estaba concentrada en el súper show", escribió.

"Pero gracias hermana por darme tanto apoyo, por dedicarme estas palabras y más que todo, esta canción tan hermosa, porque sí, mañana será más bonito", añadió.

Finalmente compartió otro registro de Karol G con el emotivo mensaje y dijo: "No lo supero".