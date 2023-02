Paloma Mami a horas de su debut en Viña: “Estaba esperando el momento"

La artista urbana está encargada de cerrar la primera noche del festival de viña 2023, donde se presentará Karol G.

La exitosa cantante urbana nacional, Paloma Mami, hará su debut este domingo en el Festival de Viña del Mar 2023, luego de un año liderando los rankings con su participación en "Ultra Solo Remix" junto a Polimá Westcoast.

La chilena nacida en Nueva York tuvo la conferencia de prensa este sábado donde señaló que “soy la primera mujer de la escena urbana chilena” en presentarse en la Quinta Vergara.

Sobre porque rechazó invitaciones anteriores, Paloma señaló: “Estaba esperando el momento para tener mucho repertorio, dar un show muy versátil en Viña , que era lo que más soñaba. Soy una persona súper perfeccionista y si quiero hacer algo tan importante como esto, lo voy a hacer bien”.

Lee También > Qué significa ser apátrida y qué supone que un país despoje de la nacionalidad a sus ciudadanos

Fue consultada por su trayectoria y aseguró que “desde chica que estaba manifestando esto. Cada vez que lo veía me imaginaba a mí en el escenario con el público. Creo en eso de decretar”.

La artista nacional ha superado mil millones de streams y cuenta con casi dos millones de suscriptores en YouTube. Además, se ha hecho acreedora de discos de Multi-platino, Platino y Oro desde que inició su carrera.

En la conferencia comentó que siempre vio el Festival de Viña con su familia y que “es algo muy surreal para mí, hace como ya dos meses empezamos a crear el show ”.

Habló también de su trabajo con Maitén Montenegro: “Me encantaría hacer mucho más que cantar, así que nunca decir nunca, creo mucho en eso de decretar”.

Sobre las críticas que recibió la parrilla por la alta presencia de intérpretes del género urbano, comentó que igual hay una “responsabilidad” en esa exposición.

“Cada artista es humano y nos podemos equivocar. No sé por qué todos creen que los artistas deberíamos ser figuras como madres o padres que no se equivocan”, sostuvo y agregó que “somos humanos y muy jóvenes, asique no creo que sea muy bueno confiar en el consejo de una persona muy joven. Lo estamos intentando ”.