La emoción de Tini tras ser confirmada en VIña 2023: "La gente de Chile me conoce desde chiquita"

Esta nueva edición del festival se realizará entre el 19 y 24 de febrero de 2023, y estará a cargo de la alianza entre Canal 13 y TVN.

Este jueves se dieron a conocer los espectáculos musicales faltantes para completar la parrilla del Festival de Viña del Mar 2023. De esta forma, para el lunes 20 de febrero, el número de apertura estará a cargo de Tini Stoessel y, en esa misma jornada, cerrará Emilia Mernes, ambas argentinas de gran renombre.

Tini tras ser confirmada a Viña 2023: "Los fans chilenos son un factor muy grande para yo estar ahí"

Tini, quien ha venido a nuestro país en varias ocasiones, entregó su primeras impresiones sobre su debut en el certamen musical viñamarino .

En conversación con T13, declaró que sus fanáticos chilenos son los grandes responsables de que ella en esta oportunidad pise el escenario de la Quinta Vergara.

"La gente de Chile me conoce desde que yo soy muy chiquita, y los fans me acompañaron incondicionalmente en cada etapa de mi vida, y me conocen de verdad, me conocen un montón", afirmó la intérprete de 'Miénteme'.

Canal 13 Lee También > Festival de Viña 2023: revisa la parrilla completa de artistas día por día

En este sentido, agradeció a sus seguidores chilenos profundamente "porque sé que son un factor muy grande para que hoy yo pueda estar yendo a Chile a cantar".

Recordemos que esta nueva edición se realizará entre el 19 y 24 de febrero de 2023, y estará a cargo de la alianza entre Canal 13 y TVN. Además, la animación será liderada por Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.