"No me aguanté: Tita Ureta se bañó en el mar con el vestido que usó en la gala del Festival de Viña

La prenda que llevó en la "Noche cero" fue elaborada con redes de pesca que estaban en el mar y que fueron reutilizadas.

Tita Ureta sorprendió a sus seguidores y seguidoras en redes sociales al revelar que se bañó en el mar llevando el vestido que utilizó en la "Noche cero", la nueva gala del Festival de Viña del Mar.

[VIDEO] La nueva gala que reunió a todos en la alfombra roja

Durante la noche del 17 de febrero, la integrante de "Juego Textual" de Canal 13 sorprendió al llevar una prenda elaborada con redes de pesca que estaban en el mar.

A días de eso, nuevamente posó con el vestido, pero esta vez para bañarse en el mar y hacer una invitación.

" No me aguanté . Tenía que darle las gracias al mar por todo lo que me ha dado estos días", partió señalando.

Agencia Uno - Fito Páez Lee También > Fito Páez y auge del género urbano: "A lo mejor tienen menos acordes pero la misma actitud"

En ese sentido, sostuvo que "estoy feliz. Quiero devolverle la mano al agua".

"Hoy (martes) estaremos limpiando la Playa Las Torpederas a las 15 horas en Valparaíso. Mientras más manos, mejor. Nos vemos para conocernos", cerró.