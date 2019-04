[VIDEO] Kast rechazará a fiscal Guzmán como secretario del Senado: "No me parece correcto"

El senador de Evópoli, Felipe Kast, se refirió la mañana de este martes en Tele13 Radio a la votación que se realizará durante esta jornada en el Senado para ocupar el cargo de secretario de la corporación al que postula el fiscal Raúl Guzmán, lo que ha generado algunas críticas sobre la idoneidad de que se integre al poder legislativo alguien proveniente del Ministerio Público.

Al respecto, Kast indicó que "voy a votar en contra, no me parece correcto, mas allá de los méritos que pueda tener el fiscal, que el Senado designe a una persona que viene del Ministerio Público, la separación de poderes, el poder generar una independencia entre distintas instituciones me parece importante, esperaría que ojalá se pueda prorrogar y hacer una nueva búsqueda para este caso, esto no tiene nada que ver con los meritos que pueden ser muy altos de la persona en cuestión, tiene que ver con un tema institucional".

El parlamentario agregó que el problema no son los méritos profesionales del fiscal Guzmán, sino que precisamente pase de un poder del Estado a otro, y más específicamente del Ministerio Público, que es un organismo encargado de fiscalizar a las personas.

"Más allá de que pueda tener un plan y con la capacidades para hacerlo, mi problema no es con él (Guzmán). Hoy día las instituciones políticas están muy cuestionadas, por lo tanto la señal política que damos en el Senado, una institución que también esta muy desprestigiada, al poner a un fiscal a ser el secretario general, con todas las redes que existen, y una institución que debe fiscalizar como a cualquier ciudadano, me parece una señal confusa", expresó.

Finalmente dijo que "el punto es que la Fiscalía cumple un rol de fiscalización no solo con el Senado, con todas las personas, creo que generar una señal que existen de alguna manera vínculos más allá de lo razonable me parece que no es sano, tampoco creo que sea algo que vaya a quebrar la institucionalidad del Senado, pero sí creo que es una señal equivocada".

La sala del Senado debe pronunciarse durante esta jornada sobre la postulación de Guzmán al cargo de secretario, mientras que para ser aprobado se necesitan dos tercios de los votos, es decir, la aprobación de al menos 28 senadores.