Política

[VIDEO] Llegada de Bachelet y "plan b" constitucional: UDI pide plebiscito

lunes 13, junio 2022 21:30 Hrs





Con esas palabras la ex Presidenta Michelle Bachelet anunció que volverá a Chile y que no repostulará a un segundo período como Alta Comisionada de DD.HH. en Naciones Unidas. Desde el oficialismo esperan que la ex mandataria apoye la opción del Apruebo con miras al plebiscito de septiembre.