[VIDEO] Kast recibe apoyo de Lavín y Matthei y surgen críticas por tensión con Sichel

miércoles 1, diciembre 2021 21:11 Hrs





Mientras José Antonio Kast sostenía sus últimas reuniones en Estados Unidos, los ex candidatos presidenciales de la UDI Joaquín Lavín y Evelyn Matthei salieron a darle su apoyo. Esto en medio de la tensión con el también ex abanderado Sebastián Sichel, quien puso condiciones sobre temas de derechos humanos y democracia para entregarle su respaldo. El comando de Kast recibió críticas desde el Gobierno y el oficialismo por su manejo de la controversia con el ex ministro.