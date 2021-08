[VIDEO] Afganistán: El día después de la masacre terrorista en el aeropuerto

Mundo

Afganistán: El día después de la masacre terrorista en el aeropuerto

viernes 27, agosto 2021 21:50 Hrs





La desesperación en Afganistán tiene varios frentes. El atentado de este jueves, que el Pentágono ahora dice fue solo uno en Abbey Gate y no en el hotel, pero que igualmente dejó según el recuento que todavía no es definitivo: 170 afganos y 13 militares estadounidenses muertos, un centenar de heridos y un miedo que no termina porque la amenaza de otro atentado terrorista es muy "creíble y concreto" dijo la inteligencia estadounidense.