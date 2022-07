Mundo

[VIDEO] Desacreditado y solo: Así renunció Boris Johnson como Primer Ministro de Gran Bretaña

jueves 7, julio 2022 21:08 Hrs





No pudo resistir más, aunque dijo que no renunciaría. Boris Johnson tuvo que dimitir luego que se fue quedando solo. No fueron decisiones políticas sino su comportamiento, la falta de confianza y el descredito en el que termino sacando al primer ministro británico.