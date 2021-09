Nacional

[VIDEO] Le clonaron su auto hace un año y le siguen cobrando el TAG

martes 7, septiembre 2021 21:26 Hrs





¿Qué hacer si me entero que mi auto fue clonado y me están cobrando los TAG por los que ese otro vehículo ha pasado? Esto le ocurrió a una familia de Maipú hace un año y denunció, sin embargo su calvario continúa. Aseguran que les siguen llegando cobros y ellos solo piden pagar lo que les corresponde, no lo del auto clonado.