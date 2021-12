Nacional

[VIDEO] Santuario de Lo Vásquez: Peregrinos llegaron pese a llamado de las autoridades

martes 7, diciembre 2021 21:29 Hrs





Pese al llamado de las autoridades a no peregrinar al Santuario de Lo Vásquez, varios fieles llegaron igualmente al templo caminando, en bicicleta, e incluso hasta en carreta, exponiéndose a los peligros de este recorrido. Como en años anteriores, la carretera no estará cerrada para quienes visiten el lugar porque el santuario no abrirá este miércoles.